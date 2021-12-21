В Рязанской области в среду ожидается до -26 градусов

Синоптики опубликовали прогноз погоды на 22 декабря.

В Рязанской области в среду похолодает до -26 градусов. Прогноз погоды на 22 декабря опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным ведомства, в области будет облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег и гололедица.

Ветер северо-западный, 4-9 м/c.

Ожидаемая температура ночью — -23.-18 градусов. Местами столбик термометра понизится до -26 градусов. Днем прогнозируется температура −21…−16 градусов.