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В Минцифры подготовили проект указа об электронных паспортах
По словам Максута Шадаева, его представят администрации президента на этой неделе.

В Правительстве России подготовили проект указа о цифровых паспортах. Об этом во вторник, 21 декабря, сообщило РИА Новости со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

«Сняли все разногласия. Все урегулировали», — сообщил он. По словам чиновника, документ готовятся представить администрации президента на этой неделе.

Ранее Шадаев сообщал, что электронные паспорта в трех регионах России появятся до конца 2022 года. Он отметил, что замена бумажного документа будет добровольной. По информации МВД, электронный паспорт будет содержать отпечатки пальцев двух рук, а также электронную подпись, по желанию пользователя.

Также к документу привяжут мобильное приложение с QR-кодом. В некоторых случаях, установленных правительством, россияне смогут им пользоваться вместо основного средства.

Ранее в России предлагали объединить главные документы гражданина в единый.