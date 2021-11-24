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В России предложили объединить основные документы гражданина в единый
По словам автора, после объединения гражданам станет удобней пользоваться документами. Также это создаст базу для модернизации государственного документооборота в России.

В России предложили объединить основные документы гражданина в единый. Об этом пишет RT.

Первый зампред общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил объединить общегражданский паспорт, загранпаспорт, СНИЛС и ИНН в единый документ нового образца. Он направил обращение на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

По словам Петрова в настоящее время физические документы уступают место цифровым, а большинство стран хранят данные о своих гражданах в «облаке» и вводят единый носитель персональных документов.

Он подчеркнул, что после объединения гражданам станет удобней пользоваться документами. Также это создаст базу для модернизации государственного документооборота в России.