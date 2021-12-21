Губернатор Кемеровской области попал в аварию

По данным регионального правительства, Сергей Цивилев ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная».

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на трассе «Кемерово — Новокузнецк». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Авария случилась во вторник, 21 декабря, в 9:00 по местному времени, в районе села Карагайла. По данным облправительства, Цивилев на служебном автомобиле ехал на встречу с семьями погибших на шахте «Листвяжная». «Жертв нет, все пострадавшие находятся в сознании, им на месте оказана медицинская помощь», — рассказали журналистам в пресс-службе. Отмечается, что губернатор не пострадал.

На месте аварии работают бригады скорой, а также сотрудники ГИБДД.

Информация о ДТП уточняется. Как сообщил telegram-канал Baza, автомобиль губернатора столкнулся с грузовиком.