Rybnoe.net сообщило об уходе главы администрации Рыбновского района с поста
По информации соцсетей исполняющим обязанности стал заместитель руководителя инспекции труда Рязанской области Сергей Заика.
Rybnoe.net сообщило об уходе Андрея Горелова с поста главы администрации Рыбновского района. Информация об этом
В соцсетях сообщили, что исполняющим обязанности стал заместитель руководителя инспекции труда Рязанской области Сергей Заика.
По информации портала, до новогодних праздников исполняющей обязанности главы района совет депутатов назначит Марину Лысаковскую, а после праздников главой администрации станет Сергей Заика.
Официально информация не подтверждена.
Напомним, Андрея Горелова назначили исполняющим обязанности главы Рыбновского района летом 2019 года. Ранее он занимал пост министр ТЭК и ЖКХ области.