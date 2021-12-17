Rybnoe.net сообщило об уходе главы администрации Рыбновского района с поста

По информации соцсетей исполняющим обязанности стал заместитель руководителя инспекции труда Рязанской области Сергей Заика.

Rybnoe.net сообщило об уходе Андрея Горелова с поста главы администрации Рыбновского района. Информация об этом появилась на портале в пятницу, 17 декабря.

В соцсетях сообщили, что исполняющим обязанности стал заместитель руководителя инспекции труда Рязанской области Сергей Заика.

По информации портала, до новогодних праздников исполняющей обязанности главы района совет депутатов назначит Марину Лысаковскую, а после праздников главой администрации станет Сергей Заика.

Официально информация не подтверждена.

Напомним, Андрея Горелова назначили исполняющим обязанности главы Рыбновского района летом 2019 года. Ранее он занимал пост министр ТЭК и ЖКХ области.