В Рязани потратят 500 миллионов на освещение, но новых фонарей пока не появится

Для проектирования и строительства новых сетей нужно 245 млн рублей, а сейчас свободных средств в таком объеме не найдут.

Восстановление освещения на улицах Рязани обсудили на комитете гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству в понедельник, 20 декабря. О намеченных работах рассказал заместитель главы администрации города Борис Ясинский. На замену более 17 тысяч светильников, которую должны произвести до июня 2022 года, в бюджете предусмотрено около 500 миллионов рублей.

Разногласия у депутатов и чиновников вызвало то, как эффективнее потратить эти деньги. Депутаты предлагали потратить часть средств на освещение других улиц, где фонарей до сих пор нет. Чиновники убеждали, что по лизинговым программам, на которые выделены деньги, можно лишь заменить прежние светильники: на расширение сетей освещения перебросить деньги невозможно.

«Мы долго обсуждали эту проблему с коммунальщиками. У нас жители окраин просят свет, а ведущие туда сети изношены», — рассказала депутат Елена Волкова.

Оказалось, что для проектирования и строительства новых сетей нужно 245 млн рублей, а сейчас свободных средств в таком объеме не найдут.

Депутаты спрашивали, подходят ли вообще китайские светильники для климата Рязани. Они советовали вначале протестировать в Лесопарке светильники разных производителей, закупив их по несколько штук. Депутат Галина Трушина предложила информацию мэрии по освещению к сведению вообще не принимать, отправив на доработку. Но большинство в гордуме все-таки высказалось за принятие информации и продолжение обсуждения на следующем заседании жилищно-коммунального комитета.