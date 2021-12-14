Губернатор Любимов раскритиковал отчет рязанской мэрии по освещению города

Заммэра Борис Ясинский не смог рассказать Любимову о графике работы. По его словам, работы по исправлению освещения на улицах города планируют начать в марте 2022 года.

Во вторник, 14 декабря, на заседании правительства региона Николай Любимов выслушал доклад об исправлении плохого освещения улиц Рязани. Губернатор потребовал от городских властей отчитаться неделю назад. Вместо главы администрации Елены Сорокиной перед ним отчитался ее заместитель Борис Ясинский.

По словам муниципального чиновника, после завершения предыдущего энергосервисного контракта администрация взяла дело в свои руки. Быстро решить вопрос помешало отсутствие «предпроектного обследования светильников». С июля 2021 года анализировались все ошибки предыдущего контракта. Например, выяснилось, что нужно поставить дополнительные распределительные шкафы, чтобы можно было изменять насыщенность света по необходимости. Город закупит более 17 тысяч новых светильников, которые будут соответствовать ГОСТам, а также эти шкафы.

«Вы не будете заключать концессионных договоров? Сами все сделаете, силами городских служб? Справитесь?» — уточнил Николай Любимов.

«Деньги на это в бюджет заложены. Мы проведем работы силами подрядных организаций», — был ответ.

Губернатор потребовал рассказать о намеченном графике работ, но Борис Ясинский не смог ему ответить: «Все будет включаться постепенно. После заключения контракта с поставщиком будет утвержден график замены. Включаться будет по готовности участков. Планируем начать в первой декаде марта».

«А до этого люди будут у нас по темноте ходить? Тогда надо сказать людям: мы только в марте начнем работать. А сейчас декабрь, январь и февраль вы будете ходить и спотыкаться, как раньше», — заметил глава области и потребовал что-то сделать уже сейчас: добавить где-то мощности, осветить неосвещенные улицы. Он потребовал от депутатов контролировать эту работу.