Николай Любимов заявил, что западный коллектор Рязани не справляется с нагрузкой

Политик отметил, что строительство западного коллектора задумывалось в 70-х годах.

Николай Любимов заявил, что западный коллектор Рязани не справляется с нагрузкой. Об этом в понедельник, 20 декабря, губернатор сообщил на пресс-конференции.

Политик отметил, что строительство западного коллектора задумывалось в 70-х годах.

«Сейчас нагрузка в 1,5-2 раза выше допустимой. И он не справляется. Хорошо, что появились дополнительные 800 млн рублей, которые нам одобрили на федеральном уровне. Это даст нормально строиться и включаться к сетям», — подчеркнул Любимов.

Напомним, для строительства западного коллектора под Московским районом Рязани пророют тоннель.