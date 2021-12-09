В Рязани построят тоннель на глубине 20 метров

Тоннель пророют для Западного коллектора под Московским районом.

В Рязани построят тоннель на глубине 20 метров. Об этом стало известно в среду, 8 декабря, во время представления стратегии развития энергетического комплекса и ЖКХ Рязани до 2030 года.

Тоннель пророют для Западного коллектора под Московским районом. Его создадут по технологии строительства линий метро. Для финансирования строительства оформлен кредит в размере более 834 миллионов рублей, который ранее уже одобрила облдума.

Длина тоннеля составит 2,4 километра.

Точная дата начала строительства неизвестна.