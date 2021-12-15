Рязанские перевозчики попросили губернатора поднять оплату за проезд до 28 рублей

Информация появилась в соцсетях в среду, 15 декабря.

Рязанские перевозчики попросили губернатора поднять оплату за проезд до 28 рублей. Документ опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

В среду, 15 декабря, в соцсети появилась информация, что рязанская региональная ассоциация перевозчиков направила в адрес Николая Любимова письмо с просьбой поднять плату за проезд с 23 до 28 рублей в 2022 году.

«Все коммерческие перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и вправе самостоятельно устанавливать цены на проезд в соответствии с понесенными затратами и планируемым доходом», — отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что вопрос о повышении стоимости проезда в рязанской гордуме рассмотрят в декабре.