На приют для безнадзорных животных в Рязани выделят четыре миллиона рублей

Приют появится на окраине города.

В Рязани прошел «правительственный час», в рамках которого обсуждался вопрос о ходе реализации регионального закона «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

Начальник главного управления ветеринарии по региону Людмила Гаврикова сообщила, что каждому муниципалитету рассчитали необходимый им объем средств для исполнения указанных полномочий. Всего на 2021-й год предусмотрели более 23 миллионов рублей, а на 2022-й год — 27 миллионов рублей.

Гаврикова заявила, что главное управление рассмотрит вопрос о корректировке методики подсчета животных без владельцев либо об увеличении размера субвенций, передаваемых муниципальным образованиям.

Она признала, что некоторые муниципалитеты несвоевременно отчитываются об использовании средств. Нарушителям выдавались предписания.

По данным управления ветеринарии, в текущем году отловили и отправили в приюты 1440 собак.

Аркадий Фомин заявил, что считает работу по защите населения от нападений бездомных собак недостаточной.

«Если нужно принять еще какие-то решения, то давайте мы, как областная Дума их примем. Если нужна бюджетная поддержка, давайте добавим денег на исполнение полномочий. Но от вас мы не увидели ни одной поправки, — сказал Аркадий Фомин. — Предлагаю провести еще одну встречу на площадке областной Думы, ведь от того, что закон не реализуется в полной мере, страдают граждане».

На будущий приют для безнадзорных животных, который появится в Храпове, предусмотрели в бюджете на 2022 год четыре миллиона рублей

Заместитель председателя комитета облдумы по аграрным вопросам Денис Сидоров поинтересовался организацией мест для карантинного содержания животных с подозрением на бешенство. Он сообщил, что возможности для размещения предусмотрены. Помещение выделили при главном управлении ветеринарии Рязанской области.

Депутат регионального парламента Станислав Подоль обратил внимание присутствующих на вопросы поддержки частных некоммерческих приютов для животных. Он подчеркнул, что, по данным зоозащитников, 80% питомцев находят хозяев, а не выпускаются на улицу.

Председатель комитета областной думы Николай Митрохин предложил строже спрашивать с муниципалитетов за неисполнение полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными.

«Есть закон. Надо к ответственности привлекать руководство муниципалитетов за его невыполнение», — подчеркнул парламентарий.

Информацию, представленную на «правительственном часе», депутаты приняли к сведению. Профильный комитет по итогам мероприятия подготовит постановление, которое будет рассмотрено на заседании думы.