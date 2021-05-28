Рязанцы выступили против приюта для собак в Храпове

Приют планируют разместить на территории бывшей военной базы, недалеко — находится дачный поселок. Местные жители высказались против строительства. Они считают, что место для приюта нужно согласовывать с людьми.

Жители поселка Храпово выступили против строительства приюта для бездомных животных. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Приют планируют разместить на территории бывшей военной базы, недалеко — находится дачный поселок. Местные жители высказались против строительства. Они считают, что место для приюта нужно согласовывать с людьми.

В администрации отметили, что участок для приюта выбирала специальная комиссия, проект приюта готов, он рассчитан на 300 животных. На площади 55 тысячи квадратных метров появится центр стерилизации и ветеринарная клиника, с соблюдением всех санитарных правил. Участники местного дачного кооператива сомневаются, что требования буду соблюдены.

«Собираться будут со всего района и, соответственно, лечить их никто не будет. Это бешенство. Здесь у всех есть свои питомцы», — отметила одна из местных жительниц. Рязанцы опасаются, что проект с санитарно-защитными зонами, утилизацией стоков, снижением шума, озеленением по периметру участка, противопожарными требованиями останется только на бумаге. Напомним, администрация Рязани расторгла контракт на отлов животных с сасовским приютом.