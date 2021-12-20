Любимов прокомментировал увольнение вице-губернатора Семенова

Также политик отметил, что обращение в суд Семенова противоречит «командному принципу работы» рязанского правительства.

В понедельник, 20 декабря, на пресс-конференции губернатор Николай Любимов прокомментировал увольнение вице-губернатора Михаила Семенова.

«Он уволен мной за определенные нарушения», — рассказал губернатор.

Также политик отметил, что обращение в суд Семенова противоречит «командному принципу работы» рязанского правительства.

«Людям нужен результат, и неважно, кто его обеспечит», — подчеркнул политик. Также он анонсировал административную реформу в органах исполнительной власти региона.

Напомним, вице-губернатор Михаил Семенов подал в суд на областное правительство после своего увольнения.