На депутата рязанской гордумы Инну Орешину завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

На депутата рязанской гордумы Инну Орешину завели уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Рязани.

В период с 9 января 2019 года по 9 октября 2020 года, путем предоставления заведомо ложных сведений о необходимости компенсации ей расходов в связи с осуществлением депутатской деятельности, Инна Орешина получила из городского бюджета в счет компенсации указанных расходов один миллион двести шестьдесят тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ («Совершение мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

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