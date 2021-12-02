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Волонтеры перестанут искать пропавшую Елену Логунову
Однако, по словам Екатерины Шумякиной, поиск продолжится.

Волонтеры перестанут искать в Рязанской области пропавшую Елену Логунову. Об этом РЗН. инфо рассказала частный детектив Екатерина Шумякина.

По ее словам, поиск продолжается, но волонтеры к ним не привлекаются.

«Людей хватает», — отметила детектив.

Она добавила, что поиски проходят не только в Рязани и области, но и других регионах.

Напомним, Логунову начали разыскивать в Магаданской области. Она пропала 25 июля 2021 года, с тех пор о ней ничего неизвестно.