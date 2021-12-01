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Пропавшую в Рязани Елену Логунову начали разыскивать в Магаданской области
Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. С тех пор о ней ничего неизвестно.

26-летнюю Елену Логонову, пропавшую в Рязани 25 июля, начали искать в Магаданской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Приметы: на вид 26 лет, рост 163 см, худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы, зеленые глаза.

Была одета: джинсовая синяя куртка с капюшоном серого цвета, белая футболка со стразами, голубые джинсы, черные кроссовки.

При себе у нее были: бежевый рюкзак, серый телефон Apple iPhone X в чехле черного и синего цветов.

Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили сообщить по номеру телефона 102.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. С тех пор о ней ничего неизвестно.