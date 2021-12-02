В Рязанской области осудили двух мужчин, насмерть забивших собутыльника табуреткой

Они совершили преступление в сентябре 2020 года

В Рязанской области осудили двух мужчин, забивших до смерти собутыльника. Об этом в четверг, 2 декабря, сообщили в региональном СУ С. К. России .

Трагедия произошла 16 сентября 2020 года. Следствие и суд установили, что мужчины выпивали. Они поссорились. В ходе конфликта михайловец и саратовец избили собутыльника табуреткой и его фрагментами. Они объяснили действия тем, что пытались «воспитать» потерпевшего, чтобы тот вел себя по-мужски.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия.

Каждому из обвиняемых суд назначил по девять лет лишения свободы. 36-летнему саратовцу предстоит отбывать наказание в колонии особого режима, его 47-летнему соучастнику — в учреждении строгого режима.