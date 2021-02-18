Двое мужчина хотели «воспитать» михайловца и насмерть забили его табуреткой

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Они пояснили, что не хотели убивать знакомого, а просто «воспитывали его, объясняя, что нужно вести себя по-мужски».

Двое мужчина насмерть забили жителя Михайловского района табуреткой. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 16 сентября 2020 года. Мужчины выпивали и поссорились. Во время конфликта 46-летний михайловец и 35-летний уроженец Саратова жестоко избили потерпевшего, в том числе табуреткой. От полученных травм тот скончался на месте.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК. Они пояснили, что не хотели убивать знакомого, а просто «воспитывали его, объясняя, что нужно вести себя по-мужски».

Уголовное дело направят в суд.