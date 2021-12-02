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В рязанской епархии опровергли, что митрополит Марк запретил священникам высказываться о вакцинации
Протоиерей Арсений Вилков заявил, что Павел Коньков, высказавшийся ранее о запрете, «что-то недопонял».

Глава информационно-аналитического отдела Рязанской епархии, протоиерей Арсений Вилков опроверг, что митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священнослужителям высказываться по поводу вакцинации. Об этом сообщил «Вид Сбоку».

Вилков заявил, что Павел Коньков, высказавшийся ранее о запрете, «что-то недопонял».

По словам священнослужителя, в епархии не проводили совещаний по этому вопросу, митрополит не давал запретов.

Арсений Вилков добавил, что митрополит Марк устно запретил рязанским священнослужителям давать благословение на то, чтобы делать или не делать прививку.

По его словам, митрополит Марк и РПЦ считают вакцинацию не духовным, а медицинским вопросом и добровольным делом каждого.