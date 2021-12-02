Митрополит Марк запретил рязанским священникам высказываться о вакцинации

«Митрополит запретил высказываться по поводу вакцинации, того или иного лагеря или отсутствия этих лагерей, — отметил Коньков. — У меня нет на это благословения, ни у кого его нет».

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк запретил священникам высказываться о вакцинации. Об этом в эфире епархиального радио заявил руководитель молодежного отдела рязанской Епархии Павел Коньков.

Священника спросили о позиции церкви по QR-кодам, но тот заявил о позиции митрополита Марка.

«Митрополит запретил высказываться по поводу вакцинации, того[противников] или иного лагеря или отсутствия этих лагерей, — отметил Коньков. — У меня нет на это благословения, ни у кого его нет».

Он также заявил, что вакцинация и получение QR-кодов «вопрос не духовный, а гражданский».

«Это вопрос личный. И пусть каждый лично его и решает», — заключил Коньков.