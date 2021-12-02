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В Рязани еще на четырех улицах отключили воду
Воду отключили в четверг, 2 декабря. Это связано с ремонтными работами на водопроводе.

В Рязани четыре улицы остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Воду отключили в четверг, 2 декабря. Это связано с ремонтными работами на водопроводе.

До 17:00 воды не будет в домах № 1 и № 2 по улице Призаводской.

До 18:00 холодного водоснабжения не будет по адресам:

  • улица Керамзавода, дома №№ 35, 37, 38;
  • улица Мирная, дома с № 1 по № 89, а также дома с № 2 по № 88 и с корпусами;
  • улица Покровская, дома с № 1 по № 115, а также дома с № 2 по № 116 и с корпусами.

Ранее в мэрии также предупредили об отключении воды на шести улицах в областном центре.