В Рязани еще на четырех улицах отключили воду

Воду отключили в четверг, 2 декабря. Это связано с ремонтными работами на водопроводе.

В Рязани четыре улицы остались без холодного водоснабжения. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Воду отключили в четверг, 2 декабря. Это связано с ремонтными работами на водопроводе.

До 17:00 воды не будет в домах № 1 и № 2 по улице Призаводской.

До 18:00 холодного водоснабжения не будет по адресам:

улица Керамзавода, дома №№ 35, 37, 38;

улица Мирная, дома с № 1 по № 89, а также дома с № 2 по № 88 и с корпусами;

улица Покровская, дома с № 1 по № 115, а также дома с № 2 по № 116 и с корпусами.

Ранее в мэрии также предупредили об отключении воды на шести улицах в областном центре.