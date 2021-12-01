Шесть рязанских улиц в четверг останутся без холодной воды
Объявление опубликовал сайт мэрии.
Шесть рязанских улиц в четверг, 2 декабря, останутся без холодной воды. Объявление опубликовано на сайте мэрии.
С 9.00 до 17.00 ресурса не будет в домах №№ 1-77 по улице Орсовской.
С 9.00 до 19.00 — по адресам:
- улица Гоголя, дома №№ 4-26, 3-23, 5 (музыкальная школа № 5), 15;
- улица Толстого, дома №№ 2-14, 1-5;
- улица Чернышевского, дома №№ 2-22, 5, 7;
- улица Полетаева, дома №№ 2-8, 1-7;
- улица Братиславская, дома №№ 1-15, 2 корпус 1.
Подвоз технической воды организуют в районе дома № 20/6 по улице Гоголя.
Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ.