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Шесть рязанских улиц в четверг останутся без холодной воды
Объявление опубликовал сайт мэрии.

Шесть рязанских улиц в четверг, 2 декабря, останутся без холодной воды. Объявление опубликовано на сайте мэрии.

С 9.00 до 17.00 ресурса не будет в домах №№ 1-77 по улице Орсовской.

С 9.00 до 19.00 — по адресам:

  • улица Гоголя, дома №№ 4-26, 3-23, 5 (музыкальная школа № 5), 15;
  • улица Толстого, дома №№ 2-14, 1-5;
  • улица Чернышевского, дома №№ 2-22, 5, 7;
  • улица Полетаева, дома №№ 2-8, 1-7;
  • улица Братиславская, дома №№ 1-15, 2 корпус 1.

Подвоз технической воды организуют в районе дома № 20/6 по улице Гоголя.

Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ.