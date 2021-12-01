Шесть рязанских улиц в четверг останутся без холодной воды

Объявление опубликовал сайт мэрии.

Шесть рязанских улиц в четверг, 2 декабря, останутся без холодной воды. Объявление опубликовано на сайте мэрии.

С 9.00 до 17.00 ресурса не будет в домах №№ 1-77 по улице Орсовской.

С 9.00 до 19.00 — по адресам:

улица Гоголя, дома №№ 4-26, 3-23, 5 (музыкальная школа № 5), 15;

улица Толстого, дома №№ 2-14, 1-5;

улица Чернышевского, дома №№ 2-22, 5, 7;

улица Полетаева, дома №№ 2-8, 1-7;

улица Братиславская, дома №№ 1-15, 2 корпус 1.

Подвоз технической воды организуют в районе дома № 20/6 по улице Гоголя.

Отмечается, что ресурса не будет из-за ремонтных работ.