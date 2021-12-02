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СК возбудил уголовное дело об убийстве после пропажи 17-летнего студента в Ногинске
Ранее в СМИ появилась информация, что в Ногинске после празднования дня рождения у друзей в Ногинске пропал 17-летний студент. Незадолго до исчезновения он звонил другу и признался, что замерз, разбил стекло и порезал руку. Гостям вечера он обещал вернуться «в скором времени».

В Подмосковье возбудили уголовное дело об убийстве из-за пропажи 17-летнего студента в Ногинске. Об этом в четверг, 2 декабря, в беседе с РИА Новости сообщила старший помощник руководителя областного главка С. К. России Ольга Врадий.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Ногинске после празднования дня рождения у друзей в Ногинске пропал 17-летний студент. Незадолго до исчезновения он звонил другу и признался, что замерз, разбил стекло и порезал руку. Гостям вечера он обещал вернуться «в скором времени».

«Принимая во внимание возраст подростка и внезапность его исчезновения, а также с целью проведения комплекса следственных действий и розыскных мероприятий…, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ) («Убийство»)", — сказала Врадий.

По ее словам, следователи делают все необходимое для поиска подростка.