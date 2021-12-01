В Ногинске при загадочных обстоятельствах пропал 17-летний студент

Перед исчезновением он позвонил другу и сообщил, что замерз, разбил стекло и порезал руку.

В Ногинске при загадочных обстоятельствах пропал 17-летний студент. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил telegram-канал Shot.

Студент пропал в ночь с субботы на воскресенье. Он находился на праздновании дня рождения друга в СНТ в Московской области.

Его пропажу заметили после десяти часов вечера. Когда ему звонили, он сообщил, что находится на территории СНТ и просто вышел проветриться. В течение всей вечеринки ему звонили друзья, и каждый раз он их уверял, что скоро вернется. Но не вернулся даже утром и перестал отвечать на звонки. Компания решила, что студент уехал домой в Москву, но там он так и не появился.

Последний раз, около 23 часов, он звонил другу. Сказал, что скоро придет к нему домой в Ново-Переделкино. Позже сам друг рассказал, что речь его приятеля была несвязной. Парень сначала сказал, что он находится на Ломоносовском проспекте — около получаса езды до дома, — а потом признался, что не понимает, где находится на самом деле. Он рассказал, что замерз, разбил стекло и порезал руку. В 00:13 он отправил геолокацию, по которой выяснилось, что он был рядом с тем же СНТ, но уже в лесу.

Следователи подозревают, что студент мог утонуть. Если эта версия подтвердится — его смогут найти только весной.