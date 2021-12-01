Стало известно состояние рязанки, выжившей при наезде грузовика на остановку

Женщина, пострадавшая при наезде грузовика на остановку общественного транспорта, получила травмы и переломы. Об этом передает
По оценке врачей, пострадавшая в удовлетворительном состоянии.
«Пациентке проводятся репозиция перелома лучевой кости, устранение вывиха плеча», — сообщили в минздраве.
С травмами женщину доставили в больницу.
Напомним, ДТП произошло на Ряжском шоссе во вторник, 30 ноября около 16 часов. Водитель грузовика уходил от столкновения с машиной, остановившейся перед переходом, и сбил трех женщин на остановке. Две из них погибли, третья получила травмы.
Против водителя возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).
Ранее появились фото с места ДТП.