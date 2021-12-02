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Гинцбург оценил использование назальной вакцины одновременно со «Спутником Лайт»
По словам специалиста, этими двумя препаратами прививаться от коронавируса можно без вреда для здоровья.

Гинцбург рассказал, можно ли использовать назальную вакцину против коронавируса совместно со «Спутником Лайт». Такое заявление глава центра имени Гамалеи сделал в четверг, 2 декабря, в беседе с РИА Новости.

По словам специалиста, этими двумя препаратами прививаться от коронавируса можно без вреда для здоровья.

«Мы часто делаем одновременно, вреда для организма от этого нет», — сказал Гинцбург.

Ранее специалист рассказал, что назальная вакцина защитит от коронавируса привитых другими препаратами.