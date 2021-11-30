Гинцбург: Назальная вакцина от коронавируса защитит привитых другими препаратами
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические испытания SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.
Назальная вакцина от коронавируса защитит тех, кто ранее прививался не «Спутником V». Об этом во вторник, 30 ноября,
«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — отметил биолог.
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические испытания SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.
Гинцбург отметил, что у назального препарата не обнаружили побочных эффектов. По словам заместителя директора центра Дениса Логунова, процедура безболезненна. Ее цель — создание дополнительного барьера в верхних дыхательных путях.