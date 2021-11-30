Гинцбург: Назальная вакцина от коронавируса защитит привитых другими препаратами

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические испытания SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.

Назальная вакцина от коронавируса защитит тех, кто ранее прививался не «Спутником V». Об этом во вторник, 30 ноября, РИА Новости сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Наверняка будет, если человек был привит работающими вакцинами, которые дают антитела», — отметил биолог.

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические испытания SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021.

Гинцбург отметил, что у назального препарата не обнаружили побочных эффектов. По словам заместителя директора центра Дениса Логунова, процедура безболезненна. Ее цель — создание дополнительного барьера в верхних дыхательных путях.