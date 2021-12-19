В Рязанской области 20 декабря температура воздуха к вечеру понизится до -12 градусов

В Рязанской области в понедельник, 20 декабря, температура воздуха ночью и днем составит −9…−4 градусов, к вечеру понизится до -12 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.