В Рязанской области 20 декабря температура воздуха к вечеру понизится до -12 градусов
В Рязанской области в понедельник, 20 декабря, температура воздуха ночью и днем составит −9…−4 градусов, к вечеру понизится до -12 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области в понедельник, 20 декабря, температура воздуха ночью и днем составит −9…−4 градусов, к вечеру понизится до -12 градусов. Прогноз опубликован на
Будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с.
Напомним, ранее МЧС выпустило метеопредупреждение.