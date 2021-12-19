\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 19
-2°
Пнд, 20
-6°
Втр, 21
-14°
ЦБ USD 73.73 0.16 18/12
ЦБ EUR 83.5 0.34 18/12
Нал. USD 73.3 / 74.70 10:34
Нал. EUR 83.21 / 83.95 16:35
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
6 246
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
8 574
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
9 143
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
9 191
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязанской области 20 декабря температура воздуха к вечеру понизится до -12 градусов
В Рязанской области в понедельник, 20 декабря, температура воздуха ночью и днем составит −9…−4 градусов, к вечеру понизится до -12 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области в понедельник, 20 декабря, температура воздуха ночью и днем составит −9…−4 градусов, к вечеру понизится до -12 градусов. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Будет облачно. Ночью пройдет снег, местами сильный. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с.

Напомним, ранее МЧС выпустило метеопредупреждение.