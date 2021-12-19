МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном снеге в Рязанской области

Рязанцев предупредили, что до конца суток 19 декабря, ночью и утром 20 декабря местами на территории области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ухудшение видимости в снеге 200-500 метров.