МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном снеге в Рязанской области
Рязанцев предупредили, что до конца суток 19 декабря, ночью и утром 20 декабря местами на территории области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ухудшение видимости в снеге 200-500 метров.
Рязанцев предупредили, что до конца суток 19 декабря, ночью и утром 20 декабря местами на территории области ожидается сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, ухудшение видимости в снеге 200-500 метров.
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Жителей просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничить время нахождения на улице.