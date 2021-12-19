В Рязани из-за морозов системы ликвидации ЧС переведут в режим повышенной готовности

Рязанцев предупредили о сильных заморозках. Все подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут находиться на круглосуточном дежурстве в повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии.

Рязанцев предупредили о сильных заморозках. Все подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций будут находиться на круглосуточном дежурстве в повышенной готовности, сообщает пресс-служба мэрии.

По сообщению синоптиков, в период с 21 по 25 декабря в ЦФО ожидаются аномальные морозы со среднесуточными температурными показателями ниже среднего на 7-12 градусов.

В ночное время температура воздуха понизится в некоторых районах до −21…−26, на севере ЦФО до −30…−35 градусов. Днем температура составит −15…−21 градус.

Рязанцев просят быть осторожными в этот период.

Напомним, ранее о «полярном вторжении» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.