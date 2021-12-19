В Рязанскую область придут 20-градусные морозы

«Полярное вторжение» принесет в Центральную Россию 20-градусные морозы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Полярное вторжение» принесет в Центральную Россию 20-градусные морозы. Об этом сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, в столичном регионе в предстоящую ночь воздух остынет до -4-9, а днем уже будет не выше -7-12, вечером -10-15. Во вторник, 21 декабря, в день зимнего солнцестояния, похолодание усилится: под утро будет -15-20, в дневные часы -12-17.

Синоптик пояснил, что самым холодным днем недели станет среда: в ночь на 22 декабря столбики термометров опустятся до отметки -22, а днем ожидается -14-17 градусов.

К концу недели температура вернется в свою климатическую норму до -8 градусов ночью и -1-6 днем.

«Отмечу, что грядущее похолодание не тянет на „ультраполярное“, поскольку предполагает воздействие антициклона (чего не прогнозируется) с мощным радиационным выхолаживанием и вторжение арктических воздушных масс по ультраполярной оси, то есть с северо-востока. В данном случае усиление морозов корректнее назвать полярным вторжением холодных воздушных масс в тылу циклона, облачные поля которого будут препятствовать чрезмерному вымораживанию приземного воздуха. Таким образом, грядущее испытание зимой не будет чрезвычайно суровым и продолжительным», — подытожил синоптик.