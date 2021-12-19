Стала известна причина сбоя в системе ГИБДД
Причиной сбоя в регистрационной системе ГИБДД стало затопление серверов. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».
Причиной сбоя в регистрационной системе ГИБДД стало затопление серверов. Об этом сообщил портал «
В результате коммунальной аварии серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.
Специалисты продолжают устранять последствия. Завершить работы обещают к вечеру 19 декабря.
Россияне смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди только с понедельника, 20 декабря.
Напомним, накануне в информационной системе Госавтоинспекции случился технический сбой. Прием граждан отменили. Записанные на 18 декабря смогут в последующие дни использовать квитанции, оплаченные со скидкой 30%.