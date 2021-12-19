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Стала известна причина сбоя в системе ГИБДД
Причиной сбоя в регистрационной системе ГИБДД стало затопление серверов. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

Причиной сбоя в регистрационной системе ГИБДД стало затопление серверов. Об этом сообщил портал «МВД Медиа».

В результате коммунальной аварии серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой.

Специалисты продолжают устранять последствия. Завершить работы обещают к вечеру 19 декабря.

Россияне смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди только с понедельника, 20 декабря.

Напомним, накануне в информационной системе Госавтоинспекции случился технический сбой. Прием граждан отменили. Записанные на 18 декабря смогут в последующие дни использовать квитанции, оплаченные со скидкой 30%.