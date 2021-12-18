МВД сообщило о сбое в информационной системе ГИБДД

Сбой произошел в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Сбой произошел в информационной системе регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Принимаются меры для устранения неполадок.

МВД РФ подтвердило сбой в федеральной информационной системе ГИБДД.

«Региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание гражданам государственных услуг, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД», — сообщили в МВД.

Технические специалисты ведомства работают над устранением последствий технического сбоя.

«В МВД России подчеркивают, что подобные случаи являются единичными. При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования.МВД России приносит свои извинения в связи с доставленными гражданам неудобствами», — прокомментировали в пресс-службе УМВД Рязанской области.