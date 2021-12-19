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Информация о водителе, высадившем из маршрутки рязанку, не подтвердилась
Информация о случае с девочкой, которую на окраине Рязани водитель маршрутки высадил из-за неоплаченного проезда, не подтвердилась. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребенка в области Анжелика Евдокимова.

Информация о случае с девочкой, которую на окраине Рязани водитель маршрутки высадил из-за неоплаченного проезда, не подтвердилась. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребенка в области Анжелика Евдокимова.

«Постоянно отслеживаю все происшествия, связанные с несовершеннолетними, и всегда реагирую на подобные сообщения в соцсетях. Вот и на этот раз — написала автору сообщения, попросила подробности происшествия для проведения проверки. Автор не стал общаться и, более того, удалил свой пост. То есть опубликованная информация никак не подтверждается», — написала Евдокимова.

Напомним, в соцсетях в пятницу, 17 декабря, появилась информация, что на окраине Рязани водитель маршрутки высадил девочку посреди поля из-за неоплаченного проезда.