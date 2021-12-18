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В Рязани водитель маршрутки высадил девочку в поле
В пятницу, 17 декабря, на окраине Рязани, водитель маршрутки высадил девочку посреди поля из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщается в соцсетях.

В пятницу, 17 декабря, на окраине Рязани, водитель маршрутки высадил девочку посреди поля из-за неоплаченного проезда. Об этом сообщается в соцсетях.

Инцидент произошел в районе завода «Русская кожа» в маршрутке, курсирующей до Рыбного. Рязанка не смогла оплатить проезд по карте, а наличных не было.

«Нала не было. Пыталась расплатиться картой, увы. Водитель высадил ее практически в поле. Район кожзавода. Девочка стояла в поле и не знала, что делать», — сообщается в посте.

По словам автора, девочка несовершеннолетняя. До Рыбного ее довезла попутная машина.