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В Чите двухлетний ребенок умер после операции в стоматологии
Двухлетний ребенок умер после того, как ему сделали операцию в частной клинике в Чите. Об этом сообщает агентство ZabNews со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Забайкальского края Оксану Немакину.

Двухлетний ребенок умер после того, как ему сделали операцию в частной клинике в Чите. Об этом сообщает агентство ZabNews со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Забайкальского края Оксану Немакину.

Сообщается, что трагедия произошла еще месяц назад в клинике «Медикс». По данным источника, мальчика оперировали под наркозом. Во время хирургического вмешательства желудочный сок попал в легкие, ребенок начал дергаться, но врачи не отреагировали. Операция шла три часа. После того как ребенка вывели из наркоза, он не смог дышать самостоятельно. Ребенка положили в реанимацию государственной больницы в состоянии комы, он скончался 14 ноября.

Следственный комитет региона проводит проверку.

Напомним, ранее шестилетний мальчик умер во время наркоза в частной стоматологии Санкт-Петербурга.