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В Петербурге шестилетний мальчик скончался на приеме у стоматолога
В частной стоматологии Санкт-Петербурга шестилетний ребенок умер во время посещения врача. Ребенка реанимировали 45 минут, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В частной стоматологии Санкт-Петербурга шестилетний ребенок умер во время посещения врача. Ребенка реанимировали 45 минут, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание сообщает, что мать с шестилетним мальчиком пришла в стоматологию для планового осмотра. Перед лечением под наркозом женщина прошла консультацию у анестезиолога, а ее сына осмотрел педиатр. Матери дали ознакомиться с необходимыми для процедуры медицинскими документами.

Ребенку положили маску на нос, чтобы сделать индукционный наркоз. После двух-трех вдохов, через две-три секунды, у пациента произошла остановка сердца. Реанимацию проводили в течение 45 минут, вызвали бригаду скорой помощи. Несмотря на это, мальчик умер.

Городское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».