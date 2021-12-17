В 2022 году в России появится приложение для штрафов нарушителей ПДД

Мобильное приложение с неофициальным название «Народный инспектор» появится на базе «Помощника Москвы».

В 2022 году в России появится приложение для штрафов нарушителей ПДД. Об этом пишет Autonews.

Мобильное приложение с неофициальным название «Народный инспектор» появится на базе «Помощника Москвы». До 1 июля 2022 года кабмин должен внести изменения в законодательство: постановления о наказаниях по материалам приложения будут выносить без составления протокола.

По данным портала, мнения автомобилистов о создании приложения разделились: одни считают, что контроль со стороны других водителей или пешеходов поможет бороться с нарушениями, а другие указывают, что приложение будет создавать социальное напряжение.

Эксперт в области фото- и видеофиксации Григорий Шухман отметил, что проблема потенциального приложения заключается в том, что водителю запрещено пользоваться телефоном за рулем, а сама технология не позволяет фиксировать динамичные нарушения.

Ранее сообщалось, что поручение разработать приложение дал правительству Владимир Путин.