В России нарушителей правил дорожного движения будут штрафовать с помощью специального приложения

Поручение дал Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин поручил правительству внедрить возможность штрафовать автомобилистов за нарушение ПДД на основе фото и видео, полученных через специальное приложение. Перечень был опубликован на сайте Кремля в воскресенье, 14 ноября.

«Завершить работу по внесению в законодательство РФ изменений, касающихся установления возможности вынесения постановлений о назначении административных наказаний за отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении на основании полученных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде материалов фото- и (или) видеосъёмки», — сказано в документе.

Также президент поручил проработать передачу регионам отдельных полномочий по рассмотрению административных дел в области дорожного движения.

Ответственным за выполнение поручений назначен глава правительства Михаил Мишустин. Срок — 1 июня 2022 года.