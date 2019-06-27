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11:52, 27 июня 2019 218
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Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов назначен и.о. главы Рыбновского района 1

Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов назначен и.о. главы Рыбновского района

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов назначен и.о. главы Рыбновского района. Об этом он сам сообщил RZN.info в четверг, 27 июня.

По его словам, официальный приказ о его назначении появится в ближайшее время.

Напомним, предыдущий глава района Владимир Зюба ушел в отставку.

Исполнять обязанности министра ТЭК и ЖКХ будет первый заместитель Андрей Устинов.

Справка

Андрей Горелов родился 26 ноября 1965 года в Михайлове.

В 1988 году он окончил Московский ордена Ленина институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности «Астрономо-геодезия».

В 1988—1996 годах занимал должности инженера, инженера-проектировщика, инженера-архитектора, инженера-конструктора, начальника НТО в государственном проектном предприятии «Домостроитель». В июне 2003 года начал работать в управлении ЖКХ и топлива администрации Рязанской области.

В 2008—2014 годах занимал должности заместителя министра и первого заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области. С декабря 2014 года — замглавы администрации Рязани. С 2016 года занимал должность министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.

(По материалам сайта правительство Рязанской области)


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