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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Министр ТЭК и ЖКХ Андрей Горелов назначен и.о. главы Рыбновского района. Об этом он сам сообщил RZN.info в четверг, 27 июня.
По его словам, официальный приказ о его назначении появится в ближайшее время.
Напомним, предыдущий глава района Владимир Зюба
Исполнять обязанности министра ТЭК и ЖКХ будет первый заместитель Андрей Устинов.
Справка
Андрей Горелов родился 26 ноября 1965 года в Михайлове.
В 1988 году он окончил Московский ордена Ленина институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии по специальности «Астрономо-геодезия».
В 1988—1996 годах занимал должности инженера, инженера-проектировщика, инженера-архитектора, инженера-конструктора, начальника НТО в государственном проектном предприятии «Домостроитель». В июне 2003 года начал работать в управлении ЖКХ и топлива администрации Рязанской области.
В 2008—2014 годах занимал должности заместителя министра и первого заместителя министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области. С декабря 2014 года — замглавы администрации Рязани. С 2016 года занимал должность министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.
(По материалам сайта правительство Рязанской области)
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