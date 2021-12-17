Родители скончавшегося от рака Алеши Кузнецова основали благотворительный фонд
Почти три года ребенок боролся с нейробластомой. Он умер 9 июля 2021 года. Мальчику было четыре года.
Родители Алеши Кузнецова, скончавшегося от рака, основали благотворительный фонд «Мы рядом». Об этом они сообщили в группе «ВКонтакте».
Почти три года ребенок боролся с нейробластомой. Он умер 9 июля 2021 года. Мальчику было четыре года.
Родители мальчика назвали фонд в его честь.
«Организация оказывает помощь детям и молодым взрослым с тяжелыми иммунологическими, гематологическими, онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями. Также поддерживает детей-сирот и семьи с детьми-инвалидами», — говорится в сообщении.
Всех, кому нужна помощь, попросили написать в группу или отправить заявку на почту