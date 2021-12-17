Родители скончавшегося от рака Алеши Кузнецова основали благотворительный фонд

Почти три года ребенок боролся с нейробластомой. Он умер 9 июля 2021 года. Мальчику было четыре года.

Родители Алеши Кузнецова, скончавшегося от рака, основали благотворительный фонд «Мы рядом». Об этом они сообщили в группе «ВКонтакте».

Почти три года ребенок боролся с нейробластомой. Он умер 9 июля 2021 года. Мальчику было четыре года.

Родители мальчика назвали фонд в его честь.

«Организация оказывает помощь детям и молодым взрослым с тяжелыми иммунологическими, гематологическими, онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями. Также поддерживает детей-сирот и семьи с детьми-инвалидами», — говорится в сообщении.