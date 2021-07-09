Скончался четырехлетний Леша Кузнецов, который боролся с раком

Алеша умер ночью в пятницу, 9 июля. У мальчика был диагноз нейробластома 4-ой стадии.

Скончался четырехлетний Леша Кузнецов, который боролся с раком. Об этом сообщили в группе , посвященной ребенку «ВКонтакте».

Алеша умер ночью в пятницу, 9 июля.

«Нашему мальчику больше не больно. Он ушел у себя дома, в кругу родных любящих людей», — отметили в сообщении.

У мальчика был диагноз нейробластома 4-ой стадии. Он прошел лечение в клинике имени Дмитрия Рогачева в Москве, а также в Испании. После второго курса экспериментального препарата в клинике Sant Joan De Deu, где лечился ребенок, у него произошло кровоизлияние.