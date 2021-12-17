Путин потребовал доработать закон о QR-кодах
По его словам, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.
Путин потребовал доработать закон о QR-кодах. Об этом
Президент России заявил о том, что законопроект в существующей редакции необходимо доработать, учитывая все нюансы и жизненные ситуации.
Владимир Путин подчеркнул, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.
Напомним, законопроект о QR-кодах в общественных местах в Госдуме приняли в первом чтении 16 декабря.