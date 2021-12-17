Путин потребовал доработать закон о QR-кодах

По его словам, необходимо учитывать все нюансы и жизненные ситуации.

Путин потребовал доработать закон о QR-кодах. Об этом пишет RT.

Президент России заявил о том, что законопроект в существующей редакции необходимо доработать, учитывая все нюансы и жизненные ситуации.

Владимир Путин подчеркнул, что система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние трудности.

Напомним, законопроект о QR-кодах в общественных местах в Госдуме приняли в первом чтении 16 декабря.