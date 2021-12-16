В России увеличилось количество заражений омикрон-штаммом

Новым штаммом заболели жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В России увеличилось количество заражений омикрон-штаммом. Об этом в четверг, 16 декабря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишут РИА Новости .

По ее словам, число официально зарегистрированных случаев заражения омикрон-штаммом в России выросло с 16 до 25. Заболевание новым штаммом выявили у жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Голикова подчеркнула, что избежать распространения «омикрона» невозможно, особенно в условиях новогодних путешествий россиян.

Ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова Владимир Никифоров заявил, что штамм «Омикрон» можно считать предвестником окончания пандемии коронавируса.