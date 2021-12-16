В Центральной России температура понизится до — 35 градусов

В Гидрометцентре с 21 по 25 декабря объявили штормовое предупреждение.

В Центральной России температура понизится до — 35 градусов. Об этом пишет РИА Новости.

В Гидрометцентре с 21 по 25 декабря объявили штормовое предупреждение. В эти дни ожидается похолодание на -7, -12 градусов ниже нормы.

Синоптики рассказали, что ночью температура воздуха опустится до -21,-26 градусов, а днем до -30, — 35 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщала, что похолодание начнется с 20 декабря.