В Центральной России температура понизится до — 35 градусов
В Гидрометцентре с 21 по 25 декабря объявили штормовое предупреждение.
В Центральной России температура понизится до — 35 градусов. Об этом
В Гидрометцентре с 21 по 25 декабря объявили штормовое предупреждение. В эти дни ожидается похолодание на -7, -12 градусов ниже нормы.
Синоптики рассказали, что ночью температура воздуха опустится до -21,-26 градусов, а днем до -30, — 35 градусов.
Ранее главный специалист Московского метеобюро сообщала, что похолодание начнется с 20 декабря.