Синоптики предупредили о 20-градусных морозах
Похолодание начнется с 20 декабря.
В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что морозы могут достигать 20 градусов, передает
По ее словам, снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться.
Похолодание начнется с 20 декабря.
«И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы», — отметила Позднякова.