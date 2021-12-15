Синоптики предупредили о 20-градусных морозах

Похолодание начнется с 20 декабря.

В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что морозы могут достигать 20 градусов, передает РИА Новости .

По ее словам, снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться.

Похолодание начнется с 20 декабря.

«И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы», — отметила Позднякова.