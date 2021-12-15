\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
-4°
Чтв, 16
Птн, 17
ЦБ USD 73.85 0.38 16/12
ЦБ EUR 83.24 0.41 16/12
Нал. USD 72.70 / 74.70 09:06
Нал. EUR 82.00 / 84.00 09:06
Новости
Публикации
Рязанский застройщик о формировании городской среды, трендах и судьбе...
В России из-за очередной волны коронавируса снова отмен...
13 декабря 11:49
2 827
Как молодым специалистам построить карьеру в ритейле
Современный ритейл заботится о сотрудниках, дает возмож...
8 декабря 12:49
5 838
Мобильное приложение жителя «Абонент+" уже три месяца работает в Рязан...
За коммунальные услуги в городе и области можно платить...
8 декабря 10:19
6 322
«Росгосстрах» предлагает сервисы, консультации и лечение за границей
Интервью с директором рязанского филиала организации Ир...
7 декабря 12:11
6 472
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Синоптики предупредили о 20-градусных морозах
Похолодание начнется с 20 декабря.

В начале следующей недели в Москве ожидается понижение температуры. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что морозы могут достигать 20 градусов, передает РИА Новости.

По ее словам, снегопады пойдут на убыль, а температура воздуха будет понижаться.

Похолодание начнется с 20 декабря.

«И в дальнейшем продолжится понижение температуры, так что нам, как говорится, не заказаны и 20-градусные морозы», — отметила Позднякова.