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Рязанские активисты предложили опубликовать проект реконструкции кинотеатра «Октябрь»
Общественники направили к администрации Рязани обращение с просьбой рассказать, в чем заключается «модернизация фасада» и вынести проект на обсуждение экспертного сообщества.

Рязанские активисты предложили опубликовать проект реконструкции кинотеатра «Октябрь». Информация об этом появилась в группе «Городские проекты в Рязани».

Урбанисты отметили, что при реконструкции советских общественных зданий в последние десятилетия пропадают узнаваемые детали, а вместо них появляется «неуместный нелепый декор «под классику».

Общественники направили к администрации Рязани обращение с просьбой рассказать, в чем заключается «модернизация фасада» и вынести проект на обсуждение экспертного сообщества.

Ранее сообщалось, что у здания бывшего кинотеатра «Октябрь» планируется отремонтировать фасад и входную группу.

Фото с сайта 2gis.ru