«Новая газета» назвала имена возможных вице-губернаторов Рязанской области
Стали известны имена возможных вице-губернаторов Рязанской области. Их имена назвала «
Сообщается, что возможным новым вице-губернатором станет бывший депутат Рязанской облдумы, 26-летний Артем Никитин, который накануне сложил свои полномочия.
Также ранее «Новая» писала, что на этот пост претендует заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина. Однако позже отредактировала текст и убрала эту информацию.
Фото Instagram Артема Никитина