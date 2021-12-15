«Новая газета» назвала имена возможных вице-губернаторов Рязанской области

Стали известны имена возможных вице-губернаторов Рязанской области. Их имена назвала « Новая газета ».

Сообщается, что возможным новым вице-губернатором станет бывший депутат Рязанской облдумы, 26-летний Артем Никитин, который накануне сложил свои полномочия.

Также ранее «Новая» писала, что на этот пост претендует заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина. Однако позже отредактировала текст и убрала эту информацию.

Фото Instagram Артема Никитина