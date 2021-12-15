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В Рязанской области от коронавируса скончался 24-летний мужчина
Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Рязанской области от коронавируса скончался 24-летний мужчина. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в региональном оперштабе.

Рязанец скончался в октябре, однако в реестр его внесли 15 декабря. Также в список умерших попали 10 женщин (57, 60, 61, 63, 64, 67, 82, 84, 85, 92 года) и 10 мужчин (43, 66, 66, 68, 68, 69, 73, 75, 75, 81 год).

По данным регионального оперштаба, за сутки в Рязанской области коронавирус выявили у 210 человек. Победили болезнь 312 рязанцев, а скончались от инфекции 20.