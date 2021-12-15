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В Рязанской области за сутки 210 человек заразились коронавирусом
Всего с начала пандемии зафиксировано 58 780 случаев заражения.

В Рязанской области за сутки 210 человек заразились коронавирусом. Об этом в среду, 15 декабря, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии зафиксировано 58 780 случаев заражения. За сутки выздоровели 312 рязанцев, всего — 53 031. Умерли за сутки 20 человек, всего — 2 262.

В России за сутки заболели 28 363 человек, всего — 10 103 160. Выздоровели за сутки — 35 633 человека, всего — 8 839633. Умерли за сутки 1 142 человека, всего 292 891.